印度超級高鐵時速1100公里！好比北宜單趟5分鐘抵達

印度東南部安得拉邦（Andhra Pradesh）將建造超迴路列車（Hyperloop），鐵路連接阿馬拉瓦蒂（Amaravati）和維傑亞瓦達（Vijaywada）兩大城市，全長43公里。（圖擷自Hyperloop Transportation Technologies）

2017-09-08 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度東南部安得拉邦（Andhra Pradesh）將建造超迴路列車（Hyperloop），鐵路連接阿馬拉瓦蒂（Amaravati）和維傑亞瓦達（Vijaywada）兩大城市，全長43公里，它能將原本1個小時的車程縮減至5～6分鐘，部分路段最高速度甚至可達時速1100公里！

綜合媒體報導，這個「超級高鐵」週三（9月6日），由印度安得拉邦經濟發展局（AP-EDB）與美國洛杉磯的公司 Hyperloop Transportation Technologies（HTT）在印度阿馬拉瓦蒂簽署了合約（MoU），成本並沒有透露。營運主要以公私合作的關係Public-private partnership（PPP）模式進行，可行性研究計劃從下個月開始，進行為期6個月的研究，預計創造2500個工作機會！

在印度，交通被描述為混亂、效率不佳，而且極度不安全。這個交通運輸的新模式，對印度交通的機動性可謂重要的一大步。建造超迴路列車（Hyperloop）是印度對京都議定書的承諾，邁向新時代，新的技術也隨之進展，印度的目標是通過研發、實施綠能技術，並將印度置於全球版圖上，超迴路列車所使用的「真空」技術，其為環保進了一份心力。

這個43公里的鐵路工程，其長度約相當於台北市—宜蘭縣的直線距離（41公里）。