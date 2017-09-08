南韓情報：金正恩智商「還不算差」、性格暴躁

南韓政府當局情報消息指出，金正恩的智商處於中上水平，性格則是暴躁易怒。（圖擷自Korea Times）

2017-09-08 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕金正恩（Kim Jong-un）的身世背景頗為神秘，一直都是眾人想了解的，就連他的智商、性格也不例外。南韓政府當局的情報消息指出，金正恩的智商處於中上水平，性格則是暴躁易怒。

《Korea Times》報導，這項報告是由國家安全戰略研究所（INSS）研究人員與金氏親戚、朋友，在日本、瑞士所進行的第一手採訪。曾在國情院附屬單位所任職的南成旭（Nam Sung-wook）向南韓議員報告最新的情蒐內容，「為了更了解金正恩這位北韓領導人，（南韓情報單位）這次決定做了智商測驗。」他指出，透過還原金正恩與他人對話的方式，間接推演出他的智商水平，結果顯示還不算差「（not so bad）」，有達到中上水準。

此外，南成旭透露，金正日（Kim Jong-il）的長子金正男（Kim Jong-nam）在10歲後便沒有在平壤停留超過3個月的時間，第二個兒子金正哲（Kim Jong-chul）在車禍後，出現賀爾蒙的問題，而後從繼承之位被排除，金正恩（Kim Jong-un）最後順勢取得政權。

南成旭表示，金正恩15歲時在瑞士伯恩（Bern）曾交到小女友，當時他已學會抽菸，女友只是試圖勸他戒菸，不料卻遭到金正恩「憤怒」的回應，用惡毒的語言辱駡女友，「金正恩的侵略性和魯莽度將是朝鮮持續挑釁的最大原因，其暴躁的脾氣，會讓情勢將變得非常複雜，除非將金正恩剷除，否則挑釁的行徑將只會持續下去！」