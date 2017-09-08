餓肚為軍武？北韓居民偷嫌金正恩：軍武又不能吃！

由於北韓人民苦無糧食，對於當局的不滿逐漸升溫，朝鮮勞動黨正加強取締這些反動份子。（資料圖 路透）

2017-09-08 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓持續以洲際彈道飛彈與核試來撼動國際社會，但北韓人民似乎也開始對金正恩的挑釁行為頗有微詞。據朝鮮勞動黨的相關人士對日媒指出，已經出現聲音抱怨：「強化軍力又拿不到食物」，軍武研究人員由於擔心與美國開戰，計畫逃往國外，目前朝鮮勞動黨正加強取締這些「不滿分子」。

據《每日新聞》報導，北韓自去年開始至今，接二連三發射彈道飛彈與進行核試，6日時為了慶祝核試的成功，在平壤召開大規模慶祝活動，邀請了從事核試的科學家們共同慶祝。然而，也有許多人民認為「即使量產彈道飛彈與核武，也不可能活化經濟」、「破壞與外國的關係食物不會變多」，而這些人也成為朝鮮勞動黨的取締對象。

另外，北韓7月上旬發射洲際彈道飛彈後，平壤理科大學的教授一家5口賣掉自家房子後就消失無蹤，據同大學的國防相關研究者指出，這名教授與核武以及導彈開發沒有直接關聯，但曾經對周遭的人說過「不知道戰爭什麼時候會發生」，北韓國家安全保衛部認為他計畫性地逃往國外的可能性極高。

而北韓的教育機構都是從全國考試中挑選出成績頂尖的十多名學生，並送去核武與導彈開發研究的相關機構進行培訓，也因保護機密為由而被當局隔離，長時間無法與家人接觸，也因此有些成績優秀的理組學生的家長都會刻意要求孩子一段時間不要念書。對此現象，一部分研究者也出現批判的聲音，認為將優秀的人才全送去進行軍武開發有損於經濟發展。

而根據與中國及北韓有經濟來往的相關人士指出，由於聯合國安理會對北韓的制裁，煤炭與海產卡在北韓國內無法出口，造成價格全面下滑，「雖然對負責出口的黨內人員是個打擊，但部分居民則感到非常開心」。該名人士也指出，安理會禁止北韓勞動人口外流，雖然中國的人事費逐漸高漲，但還是無法將勞工偷換成北韓人。