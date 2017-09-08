最新金氏紀錄...你知道幾個？

世界上什麼都有，什麼都不奇怪，最新的金氏世界紀錄（Guinness World Records）9月7日時發表於2018年最新版。（圖擷自Guinness World Record）

2017-09-08 11:07

17.58英吋（44.65公分）長的貓尾巴。（圖擷自Guinness World Record）

〔即時新聞／綜合報導〕世界上什麼都有，什麼都不奇怪，最新的金氏世界紀錄（Guinness World Records）9月7日時發表於2018年最新版，其中竟有17.58英吋（44.65公分）長的貓尾巴、18英尺10.9英吋（576.32公分）長的指甲，令人大開眼界。

18英尺10.9英吋（576.32公分）長的指甲。（圖擷自Guinness World Record）

綜合媒體報導，世界上最長的尾巴的貓，非這隻來自密西根州（Ferndale） 的「喵星人」莫屬，其擁有長達將近44公分的長尾，這個長度幾乎可以當作家裡的拖把「好神拖」，一點都不誇張。德克薩斯州（Texas）的一名60歲指甲藝術家，更是不遑多讓，一雙手指甲竟留了23年，它長了將近576公分的長度，榮獲最長指甲的頭銜絕非浪得虛名，「指甲王」威廉姆斯（Ayanna Williams）表示，她每天使用抗菌皂清潔，隨後使用指甲硬化劑，並塗上一層薄薄的丙烯酸（acrylic），威廉姆斯坦言已經很久沒有洗碗了。然而，生活是否會遇到很多不便之處？威廉姆斯指出，除了拉褲子的時候外，她不會遇到「太困難」的日常工作。

最年長的健美運動員：83歲6天。（圖擷自Guinness World Record）

此外還有其他特別的紀錄，包含最年長的健美運動員：83歲6天；最高的「頭頂」20.5英吋（52.07公分）；最長的睫毛4.88英吋（12.39公分）；最高的模特兒Ekaterina Lisina 6英尺8.77英吋（205.15公分）；世界最高的貓19.05英吋（48.38公分），以及最會灌籃的兔子。

最高的「頭頂」20.5英吋（52.07公分）。（圖擷自Guinness World Record）

最長的睫毛4.88英吋（12.39公分）。（圖擷自Guinness World Record）

最高的模特兒Ekaterina Lisina 6英尺8.77英吋（205.15公分）。（圖擷自太陽報）

世界最高的貓19.05英吋（48.38公分）。（圖擷自太陽報）