川普：美若使用武力 北韓將迎悲慘一天

2017-09-08 04:48

〔中央社〕美國總統川普今天說，解決北韓問題，軍事行動仍「無可避免」是選項之一，他還說「北韓行為壞透了，必須給我住手」，若逼得美國使用武力，那對北韓將是「悲慘的一天」。

川普今天於白宮與科威特元首薩巴赫（Sabah Al-Ahmad Al-Jaber al-Sabah）會面後，兩人舉行聯合記者會，川普在記者會上回答關於北韓的問題，再度警告北韓。

記者問川普，作為美國總統，是否能容忍北韓成為一個擁有核武、但是可查核控制其核武的國家？或是北韓必須放棄核武？軍事行動又是否為美國的必要選項之一？

川普說，他不會像過去的美國總統一樣，公開討論美國的談判立場，但他說，軍事行動當然是美國的選項，「世事無絕對」，當然，有其他方式可以解決很好，但美國須仔細審視所有實際情況。

他說，歷任美國總統在過去25年說了太多，但「光說不練」造成北韓持續發展核武，變成現在的情況，「我寧願不是以軍事路線解決，但那當然仍有可能發生。」

川普還不忘強調，美軍是世界上最強大的軍隊，「現在的美軍史上最強」，擁有最棒軍備，「但願我們不用對北韓使用軍力，如果我們得用，對北韓來說將是悲慘的一天」。

川普最後還說，北韓的行為壞透了，必須停止。

川普昨天與中國國家主席習近平通話討論北韓問題，他表示，軍事行動並非美國首選，但要視情況而定；而根據北京說法，習近平則指出「堅持和平解決」。