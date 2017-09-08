川普：對北韓動武是選項 但希望能避免

2017-09-08 03:56

〔中央社〕美國總統川普今天表示，北韓最近不顧國際壓力進行威力強大的核子試爆，對北韓採取軍事行動是個選項，但並非不可避免，希望能找出其他辦法。

川普在白宮與到訪的科威特元首薩巴赫（Sheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah）舉行聯合記者會時說：「軍事行動當然是個選項。是否不可避免呢？沒有事情是不可避免的。」

他指出：「如果能找出其他辦法就太棒了。我希望不要走上使用軍力的路子。如果我們對北韓動武，對北韓將是非常悲哀的一天。」