颶風艾瑪肆虐加勒比海 荷法出動救援

2017-09-08 00:58

〔中央社〕法國與荷蘭在加勒比海的領土聖馬丁島受颶風艾瑪襲擊，兩國今天以飛機將淡水、緊急口糧與救援隊伍，運往該地。聖馬丁島至少8人喪生，另有21人受傷。

法新社報導，荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天表示，颶風艾瑪（Irma）已對聖馬丁島造成「巨大損害」。島上機場與港口被摧毀，使聖馬丁島的荷屬地區難以進入。

呂特告訴記者：「唉，因為機場與港口嚴重受損，目前無法進入該島嶼。」

他表示，昨天經過5級颶風艾瑪侵襲後，目前聖馬丁島的荷屬地區沒有傳出死亡報告，而聖攸斯大席斯島（St Eustatius）、薩巴島（Saba）等荷屬島嶼也沒有人遇害。

聖馬丁島的死亡人數已從6人更新為8人。聖馬丁島分屬於荷蘭與法國，島上約有8萬人口。

颶風艾瑪昨天掃過聖馬丁島與附近的法屬島嶼聖巴特密島（St Barthelemy）時，沿路造成破壞。法國與荷蘭今天竭力進入這兩處著名渡假島嶼。

荷蘭海軍直升機的畫面顯示，觸目所及滿目瘡痍。數十個貨櫃翻覆、建築物屋頂被掀開、船隻遭破壞，且殘骸大範圍飛散。

法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）在巴黎告訴記者：「毀害的規模龐大。」而救援行動因當地警方與消防機關的車輛與建築毀壞而受阻。

約有200名法國部隊、救難人員與救護人員，以及軍方直升機與運輸機，飛往法國在加勒比海較大島嶼－瓜德羅普島（Guadeloupe），進行協調救援行動。

荷蘭國防部在颶風侵襲前，已在該地部署2艘載有1 架直升機與補給品的海軍船艦，同時還有2架軍機與至少100名士兵，會參與救援行動。