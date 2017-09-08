外派人士評最適工作及生活國家 台灣奪第4

台灣被外派人士評最適工作及生活國家第4名。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-08 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大的旅外人士網站「InterNations」調查，台灣為最適合工作、生活的國家第4名，該項調查中，中東小國巴林（Bahrain）名列第1，哥斯大黎加、墨西哥分居2、3名。

接受該項調查的全為外派人士，調查中，台灣環境品質雖然只被認為是平均水準，但優良的醫療水準彌補了這項缺點，高達68%的外派人士對台灣的醫療保健感到相當滿意，更有87%對台灣醫療收費給予肯定，是負擔得起的。

台灣的社會安全也是外派人士稱讚的一點，政治穩定也高於平均水準，另外便利、有效率和良好的交通運輸也是外派人士認為在台灣生活的優勢：但天氣則是一大缺點，只有不到5分之1的受訪者（19%）認為台灣的天氣極佳。

調查中最適合工作和生活的國家前10名依序為：巴林、哥斯大黎加、墨西哥、台灣、葡萄牙、紐西蘭、馬爾他、哥倫比亞、新加坡和西班牙。

最差國家前10名依序為：希臘、科威特、奈及利亞、巴西、沙烏地阿拉伯、義大利、烏克蘭、卡達、印度和土耳其。

《中央社》報導，InterNations這項調查，是針對65個國家中，1萬3000名在海外生活的會員所進行的調查，調查項目包括當地語言、簽證、入境規定、物價、醫療、遷居方便性及工作機會等。