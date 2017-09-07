替兒子管教 印度公婆特地坐飛機到美國打媳婦

2017-09-07 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州希爾斯伯勒（Hillsborough）的警方表示，在當地時間2日成功營救了一名被丈夫和公婆毆打的印度女子和她的孩子，而她的公婆更是為了「教訓」媳婦，遠從印度坐飛機趕到美國。

《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）報導，被毆打的印度女子為33歲的蓋因德（Silky Gaind），她在2日找到時機，打電話給她位於印度的父母求救，告知她正被虐待，印度的父母隨後打電話向美國當地警方報案，才救出了蓋因德。

警方表示，蓋因德被33歲的丈夫德夫比爾（Devbir Kalsi）監禁在家中，卡爾西的父親賈斯比爾（Jasbir Kalsi，67歲）和母親布萍德（Bhupinder Kalsi，61歲）接到兒子的請求後，還特地從印度飛到美國來幫他。

上週五（1日）晚間，蓋因德被丈夫毆打，她試圖反抗，公婆這時也加入戰局，公公賈斯比爾更不顧當時她懷裡還抱著1歲的女兒，拿刀威脅她，女兒也因此受傷，最後蓋因德被鎖進房間內。

警方雖然在隔天早上到該處住家要求入內，但沒有回應，這時蓋因德大聲尖叫，警方於是強行破門，德夫比爾還阻擋警方進入，最後警方將德夫比爾、賈斯比爾和布萍德3人逮捕，他們將面臨非法監禁、虐待兒童和持致命武器嚴重傷害等多項罪名的指控，並可能被遣返回印度。

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