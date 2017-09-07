資助貧國指數排名 美國表現差勁

美國在承諾發展指數排名倒數第5，27國中排名23。（歐新社）

2017-09-07 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕位於美國華盛頓的智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）在週三（6日）公布了「承諾發展指數」（Commitment to Development Index）的報告，承諾發展指數代表國家援助或傷害了全球各地貧窮的國家。而美國在全國最富裕的27個國家中排名卻是倒數第5。

據《路透》報導，承諾發展指數代表在考量一個國家其貿易、財政、移民、環境、科技、安全各領域表現後，衡量富裕國家對世界上較貧窮國家是給予了幫助或傷害。

美國在27個國家中僅排名23名，承諾發展指數僅為4.63。報告的執筆人對此表示，這些統計資料與數據皆是2016年的，當時的美國總統為歐巴馬，而川普上任後估計狀況只會越來越差。全球發展中心發言人密契爾（Ian Mitchell）也表示，美國在過去5年的排名持續後退，即便歐巴馬執政的時候，對保護環境有許多不錯的政策。密契爾進一步指出，川普的政策，例如移民與退出巴黎氣候協定，都將讓美國在承諾發展指數上的排名受到影響。

丹麥在承諾發展指數的報告中拿下第1名，在有效率的援助以及國際維和方面表現優異，而拖累美國的項目有援助、財政與環境政策。

報告也指出，並非指數低的國家就沒有值得學習的地方，也並非高指數國家就沒有缺點。例如指數最高的丹麥，在處理移民的政策上就較弱；指數最低的南韓，在長久提供科技研發與支持上也值得學習。報告中提到，承諾發展指數的用途是為了讓各國互相學習與進步，並在政策上落實與調整。