傳臉書悄悄在上海覓辦公室 淮安可免「翻牆」連上

有2名知情人士向媒體透露，社群媒體巨頭臉書，近來一直在上海悄悄尋找辦公室。（路透）

2017-09-07 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕被擋在「網路長城」外的臉書，一直致力進軍中國，有2名知情人士向媒體透露，這家社群媒體巨頭近來一直在上海悄悄尋找辦公室。此外，有台籍教授今晚在江蘇淮安測試，竟可免「翻牆」連上臉書。

《紐約時報》報導，據2名熟知臉書情況的人士透露，最近幾個月，臉書一直在上海尋找辦公場所，這些辦公室將安置臉書在中國從事硬體開發及參與整體業務的員工；他們說，臉書的計畫是試探性的，將取決於中國政府的批准。

對此，臉書發言人表示，「我們向來說我們對中國感興趣，並且正在投入時間以不同的方式增加對中國的了解和學習」。

根據《中央社》報導，長期研究社群媒體的中國淮陰師範學院傳媒學院台籍副教授吳孟軒今（7）日表示，繼8月30日晚上可以不用翻牆「自由使用臉書」3小時後，今晚7時許，他在淮安再度測試，又可免翻牆連上臉書。

吳孟軒表示，臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）近年積極經營與北京的關係，有助臉書進軍中國，他認為，8月30日也許就是在測試。但他說，臉書就算成功進入中國，在中國人習慣微信、微博的情況下，臉書得花不少力氣才能與它們分庭抗禮。