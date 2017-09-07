不滿翁山蘇姬不作為 37萬人籲撤回和平獎殊榮

截至今晚10點半，在「Change.Org」的連署網站上，已有37萬人連署請願，希望諾貝爾委員會撤回翁山蘇姬曾獲得的和平獎。（圖擷自「Change.Org」連署網站）

2017-09-07 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸政府軍上月底以打擊恐怖份子為由，對境內穆斯林少數民族羅興亞人實施掃蕩行動，導致約400人死亡，以及近15萬羅興亞人紛紛逃亡到國外或滯留邊境，但緬甸政府實際領導人、國務資政翁山蘇姬6日首度出面時卻聲稱，那些是羅興亞人所製造對緬甸政府不利的假新聞，此言引發外界憤慨，有多達數十萬人為此在網路上連署請願，希望諾貝爾委員會撤回翁山蘇姬曾獲得的和平獎。

早在去年10月緬甸曾發生連環襲警事件，當時官方質疑與羅興亞武裝部隊有關，便開始展開大規模的打擊行動，到了今年8月25日，官方更與反政府武裝「羅興亞救世軍」爆發武裝衝突，引發外界高度關注，但翁山蘇姬在多日沉默後，首度出面時卻聲稱是有人在散播假消息好讓恐怖分子得益，讓外界極度不滿。

針對緬甸政府對羅興亞人的迫害，大批網友在網路上連署請願，截至今晚10點半，在「Change.Org」的連署網站上已有37萬人（37萬0344人）要求撤回翁山蘇姬曾獲得的和平獎，在該網站上也有許多要求停止迫害羅興亞人，或是要求聯合國介入，甚至是將翁山蘇姬送上國際刑事法院的訴求（已有32萬7940人連署）。

雖然外界高度關注此事，但據《法新社》報導，諾貝爾委員會排除了撤回的可能性，並指除非連署與獲獎原因有關，才會列入考量。

相關連結請見：

「Change.Org」連署網站：Take back Aung San Suu Kyi's Nobel Peace Prize