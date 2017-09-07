疑似針對化學武器 以色列空襲敘利亞造成2死

以色列將持續針對敘利亞的化學武器設施與黎巴嫩真主黨的據點進行不定時空襲。照片中為敘利亞本月5日受到空襲的畫面。（法新社）

2017-09-07 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞軍方在稍早表示，以色列軍方今（7）日凌晨轟炸位於敘利亞哈馬省（Hama）的軍事據點，並造成2名敘利亞士兵死亡。

根據《路透》報導，今日聯合國調查單位公布敘利亞軍方曾參與4月一場沙林毒氣攻擊事件後，以色列軍方隨即轟炸敘利亞邁斯亞夫（Masyaf）一個軍事據點。面對空襲，敘利亞表示，以色列軍方過於激進的舉動，正在破壞國與國之間的和平與穩定。

敘利亞的人權觀察組織表示，遭到以軍炸毀的目標名為科學研究中心，卻被美國定義為敘利亞發展製造生化武器的地點。他們也指出，以色列也同時鎖定敘利亞準備運給黎巴嫩真主黨（Lebanese Hezbollah）的武器與武器存放據點發動攻擊。

以色列軍方對此事件避而不談，但過去以色列官方就承認軍方曾經數次、持續針對敘利亞進行空襲。以色列報紙《Haaretz》上個月訪問前以色列空軍指揮阿米爾（Amir Eshel），阿米爾表示，在過去5年內，以色列空軍針對敘利亞與伊朗支持的真主黨發動將近100次的空襲。

聯合國指控，敘利亞阿薩德政府今年4月發動沙林毒氣的化學武器攻擊，造成數百平民死傷，而黎巴嫩的真主黨更是阿薩德政府背後最大的支持者。以色列軍方曾在2006年與真主黨發生短暫的衝突，當時造成多達1300人死傷。