海航又踢鐵板…子公司IPO計畫 高盛不玩了

2017-09-07 19:45

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英國《金融時報》報導，美國投資銀行高盛停止中國海航集團子公司文思海輝（Pactera）計畫籌資的作業，高盛認為文思海輝未符合其盡職調查（ due diligence）的標準，這對亟欲擴張版圖的海航又是一大打擊。

過去3年，海航斥資逾400億美元在全球併購，集團的所有權卻一再遭外界質疑。中國政府近來擴大打擊積極海外併購的大型集團，也讓海航的野心受挫。

文思海輝是軟體外包公司，高盛在獲得文思海輝管理上市前第一輪融資的授權後，上個月開始進行盡職調查。當時，高盛也預期將負責文思海輝的最終上市案（IPO）。

但高盛被迫通知文思海輝未能符合其盡職調查的標準，不得不停止計畫籌資作業。高盛還向投資人通報了它對文思海輝做出的決定。

這個消息已獲得知情人士證實。海航是在去年10月斥資6.75億美元，向私募股權基金黑石集團（Blackstone）收購文思海輝。海航發布聲明指出：「文思海輝尚未啟動正式的IPO過程，也沒有委託任何投資銀行協助IPO 。」

高盛不是唯一一家對於與海航合作感到困擾的銀行。今年夏天，美銀美林亞洲投行主管高迪暉（Matthew Koder）在一封後來曝光的電子郵件中告訴員工，避開與海航合作，原因是擔憂海航集團的公司結構和業務模式。