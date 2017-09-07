頭皮變蘋果綠！ 中國大媽染髮染到休克住院

鄧姓婦人的頭皮被染成了蘋果綠。（圖擷取自成都商報）

2017-09-07 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省德陽市一名46歲的婦人，日前到市內的髮廊染髮，結果在7個小時內，因為顏色偏差問題，她染了4次頭髮，頭髮還沒染完，她便出現了過敏、休克症狀，緊急送醫住院，事後更發現頭皮被染成蘋果綠，種種經歷讓她害怕地說：「這輩子不會再染髮了」。

《成都商報》報導，這名46歲的鄧姓婦人上月1日和友人到德陽市的一間髮廊做頭髮，當天下午4點左右，鄧女給美髮師看了照片，表示要染成這種顏色（悶青色），之後開始染髮。

到了當天晚間7點25分左右，第一次染髮結束，美髮師發現頭頂和髮尾髮色不一，鄧女再次給美髮師看了照片後，美髮師進行了第二次操作（褪色，將頭髮褪至統一色度），鄧女這時感覺到頭皮好像在燒一樣，但美髮師說這是正常的，然後繼續褪色。

到了晚間8點57分，美髮師進行第三次操作（上色），鄧女覺得頭很痛，開始懷疑染髮劑是不是有問題，美髮師回答「不可能」，要她忍一下，鄧女只好乖乖忍受。

到了晚間10點33分，鄧女發現美髮師染錯了顏色，變成「蘋果綠」，美髮師卻說「這產品的悶青色就是這樣」，並在晚間10點41分進行第四次操作（在原本頭髮上再蓋一層黑色），鄧女此時覺得頭痛欲裂，坐在椅子上痛到發抖、眼淚直流，美髮師在晚間11點9分發現狀況不對，還沒完成染髮，就打電話叫救護車，將鄧女送急診。

頭皮有傷又殘留染料 醫生要求頭髮剃光

經過治療、檢查，鄧女被診斷出過敏性休克、頭皮燒傷，更有高達40%的頭皮殘留染料；幾天後，鄧女去皮膚科看診，醫生告訴她，由於頭皮有傷，加上殘留染料，需要把頭髮剃光並住院觀察。所幸經過數天的治療後，鄧女平安出院。

由鄧女提供的照片可見，她頭皮被染成了蘋果綠，有些地方還化膿了，相當驚悚。

美髮師則說，他做了10多年美髮，第一次遇到這狀況，表示不會逃避責任，靜待相關單位調查。但由於鄧女和美髮師未達成賠償共識，全案將進入法律程序。