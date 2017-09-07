臉書證實：俄買廣告搞分化干預美大選

2017-09-07 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕去年美國總統大選期間，外界質疑臉書上充斥假新聞及俄羅斯干預大選等爭議，臉書（Facebook）在調查後於今日指出，在今年5月之前的兩年期間，確實發現有人花費10萬美元（約新台幣300萬元），用假帳號操作數千則廣告，推廣製造分裂的社會和政治內容，且這些帳號來自一個俄羅斯境外的業者，該家公司向來與俄羅斯政府關係密切。

綜合媒體報導，在總統大選結束後，美國情報機構認為俄羅斯干預大選，外界質疑社群網站臉書放任大量假新聞在平台傳播，不過臉書創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）曾駁斥「假新聞影響選情」一說，但在經過這段時間的調查後，臉書的資安長史塔蒙斯（Alex Stamos）指出，自2015年6月到2017年5月，有近3000則廣告與約470個假帳號及粉絲專頁，都自一個俄羅斯境外的業者「巨魔農場」（troll farm），該家公司向來與俄羅斯政府關係密切，經常受託為俄羅斯進行宣傳操作，雖然廣告內容大多沒有特別指涉美國總統大選、或聳恿支持哪一個候選人，但這些廣告的確使用極端意識型態語言，像是針對移民、種族、同性戀權利等主題散播分化觀點，有深化社會和政治對立之嫌。

史塔蒙斯表示，這些製造分裂問題的廣告有3/4屬於美國國內題材，1/4是針對特定地區發送，由於這些粉絲專頁及假帳號違反臉書政策，已經遭臉書關閉。另外，臉書也找出約2200則可能與政治有關的廣告，可能是俄國人所為，並且可能違反美國選舉法。目前臉書也正在與針對影響去年美國總統大選活動的聯邦調查進行合作。