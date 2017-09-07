重慶萌妹子名叫「黃蒲軍校」 開學3天成風雲人物

黃蒲軍校秀出身分證和學生證，證明她本名確實叫黃蒲軍校。（圖擷取自慢新聞-重慶晚報）

2017-09-07 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省一名女嬰日前被父親取名為手遊名稱「王者榮耀」，引發中國社會熱議，不過重慶市一名剛升大一的18歲女大生，名字更霸氣，名叫「黃蒲軍校」，開學不到3天，她就因這名字成為校內的風雲人物。

據中媒《慢新聞-重慶晚報》報導，黃蒲軍校是重慶電子工程職業學院2017入學的新生，她身高165公分，留著飄逸長髮，外型相當清秀，但名字卻十分霸氣。

黃蒲軍校說，名字中的「黃」是父親的姓，「蒲」是母親的姓，父母倆都希望她參軍，所以把姓和期望結合，就給她取了「黃蒲軍校」這個名字。黃蒲軍校是重慶萬州人，她說在求學生涯中，每次開學都會被問名字的問題，她每次都得一一解釋，所以大學開學後，她對身邊同儕、師長的反應也見怪不怪了。

黃蒲軍校說，還沒開學前，她和同學們在通訊軟體建了個群組來聯繫，她名稱只寫了「黃蒲」，導致這些同學都以為她叫黃蒲，但開學後大家看到新生名單上的「黃蒲軍校」後，紛紛傻眼，還要她拿出身分證、學生證出來確認才相信。不過由於她性格隨和，加上名字特殊，即使開學才3天，她已和班上的同學相處融洽。

黃蒲軍校說，小時候她曾向爸爸抱怨「為什麼不給我取名簡單的2個字」，到了國中，老師也建議她改名，但爸爸堅持不改，反問「這麼好的名字改什麼改？」從此以後，她就打消了改名的念頭。

黃蒲軍校說，她曾經因為這名字感受到壓力、煩惱，像是老師喜歡點名她，或是到銀行開戶時，櫃台都會反覆核對，不過隨著年齡增長，她已慢慢釋懷，像是因為常被老師點名，所以即使不想念書也不能偷懶，也因名字常被關注，所以也早早就結交了新朋友。

黃蒲軍校的父親黃小華（化名）說，他只有這麼一個女兒，在家裡都叫她「黃蒲君」，透露原本還想改女兒取名為「黃蒲軍校華麗」，這樣他和老婆的名字都能完整呈現，不過由於孩子的外公反對，才只取了「黃蒲軍校」。