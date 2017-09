太陽爆發近10年最強閃燄 恐干擾衛星通信

2017-09-07 17:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家航空暨太空總署(NASA)表示,在台灣時間昨晚7點許,太陽爆發兩次高強度閃焰,這是近年以來,太陽最強的一次爆發活動。

綜合媒體報導,NASA太陽動態觀測衛星(SDO)偵測到並記錄到了這次的太陽閃燄,本次閃燄發生,是由一個代號為「AR2673」的太陽黑子群所引發,該黑子群從9月3日以來,已經爆發了10多次大閃焰,尤其是昨晚第二次閃焰所釋放出的能量更是達到了規模X9.3級,是太陽週期從2008年12月開始以來所記錄到的最強閃燄。

目前始於2008年12月的太陽週期,活躍正邁入尾聲,這類噴發會逐漸變得罕見,但強度仍會很高。

本次閃焰所伴隨的日冕物質拋射可能於明晚或後天到達地球,恐引起地球磁層、電離層和高層大氣強烈的擾動,干擾通信及衛星導航。

