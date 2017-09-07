太陽爆發近10年最強閃燄 恐干擾衛星通信

美國國家航空暨太空總署表示，在台灣時間昨晚7點許，太陽爆發兩次高強度閃焰，這是近年以來，太陽最強的一次爆發活動。（NASA）

2017-09-07 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，在台灣時間昨晚7點許，太陽爆發兩次高強度閃焰，這是近年以來，太陽最強的一次爆發活動。

綜合媒體報導，NASA太陽動態觀測衛星（SDO）偵測到並記錄到了這次的太陽閃燄，本次閃燄發生，是由一個代號為「AR2673」的太陽黑子群所引發，該黑子群從9月3日以來，已經爆發了10多次大閃焰，尤其是昨晚第二次閃焰所釋放出的能量更是達到了規模X9.3級，是太陽週期從2008年12月開始以來所記錄到的最強閃燄。

目前始於2008年12月的太陽週期，活躍正邁入尾聲，這類噴發會逐漸變得罕見，但強度仍會很高。

本次閃焰所伴隨的日冕物質拋射可能於明晚或後天到達地球，恐引起地球磁層、電離層和高層大氣強烈的擾動，干擾通信及衛星導航。