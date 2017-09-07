Fed副主席費雪辭職 主席葉倫續任機率大？

2017-09-07 17:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）副主席費雪週三以「個人因素」向川普總統遞出辭呈，部分Fed觀察家認為，這代表Fed主席葉倫的時代即將結束。但也有分析師認為，費雪辭職後，川普更可能讓葉倫續任，因為他還要與國會周旋很多議題，不想讓Fed人事案分心。

費雪表示，將於10月13日離職，距離他明年6月任滿提早8個月。費雪向來對川普鬆綁金融管制的作法多所批評，對於利率政策則被視為鷹派。而川普先前公開表示，希望低利率能維持更久的時間，且主張鬆綁金融監管措施。

費雪辭職後，Fed的7名理事中將有4人出缺，川普將得到再造Fed形象，並使Fed更往他理念靠近的機會。川普已提名奎爾茲（Randal Quarles）擔任Fed新設負責銀行監管的副主席一職，奎爾茲也支持鬆綁金融監管，這項人事案需聯邦參議院批准。

部分Fed觀察家指出，費雪辭職代表葉倫的時代即將結束，川普不可能提名她續任。川普在總統競選期間曾多次批評葉倫刻意壓低利率，美化歐巴馬政政績，但當選後就軟化立場。上個月川普接受華爾街日報訪問時表示，他非常尊敬葉倫，考慮重新提名葉倫續任，但也考慮其他人選。

但葉倫強烈捍衛金融海嘯後的金融監管措施，上個月在懷俄明州傑克森霍爾舉行的全球央行年會，葉倫更放話，即便川普提名她續任，她也會堅持這個立場，恐使川普在思量是否提名她續任時再三斟酌。

不過，Fed長期觀察家、DS Economics首席經濟學家史旺克（Diane Swonk）表示，費雪辭職後，川普更可能讓葉倫續任，因為他還要與國會周旋提高政府舉債上限、稅改等議題；此外，他也不想讓政策處於不確定狀態、且已有多名理事離職的Fed，再添更多不確定因素。

而根據華爾街日報報導，被視為可能接替葉倫的白宮國家經濟理事會主席柯恩（Gary Cohen），已被川普一腳踢開，因柯恩對川普在上個月維吉尼亞州白人種族主義者騷亂所做的反應持批評態度。根據民調機購Predictlt預測，柯恩出任Fed主席的機率已由週二的25%降至9%，葉倫續任的機率則由20%升至25%。