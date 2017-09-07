憂遭中國迫害 郭文貴尋求美國「政治庇護」

2017-09-07 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕流亡美國，持續爆料中共黨政高層醜聞的中國富豪郭文貴，日前傳出其於10月到期的美國簽證遭拒續簽，由於憂心遭中國政府迫害，郭文貴已正式向美國移民局遞交政治庇護申請。

綜合媒體報導，郭文貴的律師拉格蘭德（Thomas Ragland）當地時間6日證實，表示郭已向美國提出政治庇護申請。拉格蘭德指出，郭文貴之所以在此時提出申請，主要因為其憂心自身安全與生活安定受中國政府迫害，「由於持續揭露與舉報貪腐醜聞，郭擔心中國政府將採取行動傷害他」拉格蘭德說，「因此他覺得有必要尋求美國政府保護，以免受害」。

報導指出，拉格蘭德表示，對郭文貴而言唯一安全的國家就是美國，提醒美國不能因中國政府對郭文貴提出的任何指控，而拒絕提供庇護。他強調，中國政府的所有行動，背後都有政治動機，「而這些有著強烈政治動機的任何指控，就不能成為拒絕庇護的理由」。

拉格蘭德進一步指出，美國庇護法的特點是即便美國移民局拒絕郭文貴的申請，此案仍會進入移民法庭的法律程序中，並由獨立法官來判定。即使一審被拒，申請人也可持續上訴直到最高法院作出判決，此訴訟過程或可達10幾年之久，這段期間郭可獲得美國政府保護，並可在美國境內合法工作。