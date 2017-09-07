英國喬治王子上學去！ 凱特王妃嚴重孕吐缺席

在爸爸威廉王子的陪伴下，英國小皇孫今（7）日入讀位於倫敦南部的貴族小學。（路透）

2017-09-07 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國喬治王子上學去！在爸爸威廉王子的陪伴下，英國小皇孫今（7）日入讀位於倫敦南部的貴族小學，媽媽凱特王妃則因懷孕嚴重害喜並未露面。

根據肯辛頓宮推特訊息，小喬治今日在威廉王子陪伴下，到達倫敦南部私立小學「Thomas's Battersea」。身穿新制服的小喬治與校長哈斯勒姆（Helen Haslem）握手，威廉王子則在一旁幫忙拿書包。最後小喬治牽著爸爸威廉和學校校長的手進入校門。

凱特王妃此前透露，希望能在兒子上學第一天陪伴出席。但肯辛頓宮發言人表示，「很遺憾的，劍橋公爵夫人身體仍舊不適，無法陪同喬治王子上課。」

此外，肯辛頓宮推特還特地貼出威廉王子和哈利王子當年在黛安娜王妃陪伴下上學的照片。

外媒指出，「Thomas's Battersea」每年學費要價約70萬元台幣，畢業生通常會進入伊頓公校等著名學校就讀。喬治和同學將學習包括芭蕾、藝術、戲劇、法文、音樂和體育等課程。

小喬治今日在威廉王子陪伴下，到達倫敦南部私立小學。（路透）

身穿新制服的小喬治與校長哈斯勒姆（Helen Haslem）握手，威廉王子則在一旁幫忙拿書包。（美聯社）

小喬治牽著爸爸威廉和學校校長的手進入校門。（路透）

肯辛頓宮推特貼出威廉王子和哈利王子當年在黛安娜王妃陪伴下上學的照片。（圖擷取自肯辛頓宮推特）