馬航「被消失」？ 郭文貴爆料為滅口江澤民之子換腎證人

郭文貴提及馬航失聯事件，表示這是一起「政治暗殺事件」，原因在於江綿恆以假身分找權威換腎，但包括捐腎者、操刀醫生及其家人都紛紛死亡。（路透）

2017-09-07 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國流亡富豪郭文貴爆料不斷，他在美國時間9月6日的直播中直指馬航MH370失聯事件是「被消失」，機上人員有中國公安局人員、替江澤民之子江綿恆換腎的關係人，而替江澤民「家臣」、中央政法委書記孟建柱的家人換腎的醫師及關係人也都「被自殺」，他懷疑背後並不單純。

郭文貴在直播中提及馬航失聯事件，表示這是一起「政治暗殺事件」，原因在於江綿恆以假身分找權威換腎，但包括捐腎者、操刀醫生及其家人都紛紛死亡，他指出，馬航班機上有公安局人員，都是和江綿恆換腎有關的人，但這些人身分為中國檢查人員，死後卻被當成平民身分，他們在同一班飛機上，飛機卻直接消失，郭文貴更直言：「怎麼跟你們合作的專家都死了，而且都是跳樓死的，這些人和他們的家人，坐馬航飛機也死了？」

郭文貴表示，幫江綿恆、中央政法委書記孟建柱家人換腎臟的人就是南京軍區總醫院副院長黎磊石，不過黎磊石卻在2010年從自家跳樓身亡，郭文貴質疑：「怎麼跳樓了？為什麼沾上江家就跳樓呢？為什麼北京醫院李保春也跳樓呢？是誰給他推下樓的？」

針對中國官方對馬航案與馬國協調，郭文貴質疑孟建柱屢次派人去馬來西亞協調，卻從不公布協調結果，前往申訴抗議的罹難者家屬則被官方以國家安全利益為由逮捕，他反批：「那些幫你們移植腎的人、掌握情況的人還跟這個去辦案的人坐上馬航全死了，怎麼調查不出來？」

郭文貴爆料，過去跟解放軍領導見面時曾問對方：「中國的駭客到什麼程度？」對方直接回答：「我們能控制萬里外的太空船神舟5號，那你說我們還有什麼在萬里之內控制不到的？」郭更爆料，自己手機持續被駭，在美國哈德遜河豪華遊艇也差點被駭到翻船，他反問：「他們不會去控制讓馬航掉下去嗎？」