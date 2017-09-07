恐龍交通部？ 聯航強拖乘客下機 美交通部不罰

美國聯航人員今年4月在芝加哥機場強拖越南裔醫生杜成德下飛機，弄得他頭破血流，輿論嘩然，傳美國交通部認為聯合航空並未侵犯乘客民權，決定不予行政處罰。（圖擷自Chicago Tribune）

2017-09-07 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月9日，被美國聯合航空（United Airlines）強拖下機的69歲越南裔醫生杜成德（David Thanh Duc Dao），日前指稱自己的大腦恐永久性受損，然而美國交通部卻不領情，在文件中指出，並沒有發現任何證據可以證明聯合航空違反乘客的民事權利，也沒有足夠證據證明違規驅趕乘客。

綜合媒體報導，杜成德今年4月9日搭乘聯合航空UA3411班機由芝加哥（Chicago）前往肯塔基州路易斯維爾（Louisville），然而因為機票超賣，4名乘客被迫讓出座位，杜成德便是其中一人，令人遺憾的是，不肯讓座的他遭到強力拖下飛機。

美國交通部文件昨日（6日）被批露，內容寫道，聯航在超賣座位時安排乘客下機，沒有侵犯民事權利，除此之外，沒有足夠的證據能證明處理的過程，觸犯消費者權益相關法規，因此沒有做出裁罰。

當時眾多的言論指責航警執法過當，交通部文件指出，沒有權力管轄這一範圍，也不會進行調查。信中還強調交通部沒有發現聯航使用種族、民族、血統、性別或宗教標準來區分，並將乘客從飛機上驅逐的任何證據。

事實上早在今年5月12日時，美國交通部就已發函知會聯航不會做出處分，但是交通部、聯合航空竟然沒有發布消息，直到昨日（6日）在美國消費者組織「飛行者權利」（Flyer Rights）的強行要求下，才將信件內容公開、透明化，外界才知道不會對聯航罰款。

「飛行者權利」組織主席哈德遜（Paul Hudson）批評交通部的結論，表示將杜成德強制驅趕下機的行為非常過分，「交通部決定聯航不必負法律責任，完全是瀆職！」

今年4月底，聯航與杜成德和解，但對於和解金額保密十足，外媒分析可能是100萬美金（約新台幣3000萬元）。而聯航也在4月底表示，當下給予乘客「落機」的條件不夠吸引人，因此調高乘客對放棄座位時，所能獲取的賠償金額，在航班超賣的情況下，自願放棄者，將可獲達1萬美元（約新台幣30萬元）。

2個月前，杜成德接受英媒專訪時指出，自己的大腦恐永久性受損，又因心理受創，將嚴重影響自己的醫師生涯，更指出，聯航總裁姆諾茲（Oscar Munoz）及相關高層都未親自與他聯繫向他道歉。