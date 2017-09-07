澳洲准辦同性婚姻「郵寄公投」 11/15投票結果出爐

澳洲高等法院今日（7日）駁回兩項針對「郵寄公投」所提出的異議，這意味著投票單將在下週9月12日如期寄出，投票結果在11月15日揭示眾人。（圖擷自衛報）

2017-09-07 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲同性婚姻「郵寄公投」的議題最近吵得沸沸揚揚，然而近期卻遭到同性婚姻團體質疑它的合法性，澳洲高等法院在5、6日舉行2場公聽會，討論其是否違憲，澳洲高等法院今日（7日）駁回兩項針對「郵寄公投」所提出的異議，這意味著投票單將在下週9月12日如期寄出，投票結果在11月15日揭示眾人。

綜合媒體報導，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）為了實現當初去年7月就職時宣示的政策，滕博爾盼儘速舉辦同性婚姻公投，然而當時的滕博爾政府在參議院未掌控多數，去年11月同性婚姻公投提案遭到反對黨勞工黨否決，最後滕博爾輾轉在8月時決定推行非強制性的「郵寄公投」。

支持同志人權的滕博爾，對法院這次「郵寄公投」的裁准表示歡迎！他在首都坎培拉時（Canberra）告訴國會：「我們鼓勵每個澳洲人投票，藉此表達自己的意見。」滕博爾也透露自己與妻子露西（Lucy）都會投下贊成票，鼓勵更多人來投下贊成票。這次的公投澳洲政府將耗資1億2200萬澳元（約新台幣29億2660萬元），這將是一筆大數目。

同婚團體對「郵寄公投」存在違憲的疑慮，其表示「郵寄公投」並不具有沒有法律約束力，儘管大多數公民都同意同性婚姻合法化，國會議員也未必會通過法案，到最後「郵寄公投」只成了浪費錢的一場全國性的「民意調查」，不如直接交給國會處理。此外，同婚團體認為同志甚至有可能會成為家人們仇恨言論的攻擊目標。而法律專家指出，郵寄投票仍需參議院通過。事實上，蓋洛普民意測驗中心（Gallup）在2016年時已經做出調查，有61%澳洲人支持同性婚姻。

雖然民調顯示澳洲大眾支持婚姻平等，但政治論戰爭辯不休，讓這個議題已經拖延超過10年。

澳洲是幾個尚未承認同性婚姻的英語系國家之一。