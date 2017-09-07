機器人也會過勞死 「躺棺材辭世照」獲網友瘋傳

日網友紛紛自嘲說，日本黑心企業果然厲害，連機器人都被操到「過勞死」。（擷取自推特）

2017-09-07 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕超時工作，休息不足往往是現代人過勞死的主因之一，但機器人也會過勞死嗎？日本網友近日在推特上傳照片，表示會表達情緒的機器人「Pepper」，竟在長時間勞動後發生過勞死的情況，送回原廠也無法維修，最終只好讓它靜靜躺在「棺材」裡等候回收，「享年」僅11個月。

由鴻海、日本軟銀共同生產研發的服務型機器人「Pepper」是一款會表達情緒的類人型機器人，發行以來，網友們紛紛上傳它為人類辛勞工作的模樣，有時垂頭喪氣地露出疲態，有時又突然暴走，人味十足。不過，近日網路上最熱門的是一張它靜靜躺在包裝箱內的照片，原來是因為它工作時數太長了，導致「過勞死」，讓不少網友打趣地稱這是在「入棺」。

貼出照片的日本網友指出，這具Pepper機器人由其公司買下後，執勤僅11個月就壽終正寢，原因是它平時常常因業務繁忙而超時工作。網友說，原本以為只是一般的故障，想說送回原廠修理即可，沒想到似乎真的無法「治癒」，只好等原廠回收後指派新的Pepper來接手它的職務。

照片經上傳至推特後引發熱論，日本網友們紛紛留言挖苦說「日本果然厲害，連機器人都會過勞死」，不過，最初PO出照片的網友補充說，這名機器人在公司其實只從早上10點上班到晚上8點，實際工作時數比他還短，真正「陣亡」的原因可能還需要原廠進一步檢驗才能得知。