韓俄會談遲到34分鐘 普廷不解釋還一派輕鬆

兩國首腦會談在俄羅斯海參崴（Vladivostok）所舉行，開始時間是週三下午1時，普廷這次遲到了34分鐘。（韓聯社）

2017-09-07 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷是一位「遲到總統」，昨日與南韓總統文在寅的與會，竟「一派輕鬆」遲到34分鐘，然而俄羅斯官員並沒有給出普廷為何遲到的理由。一名青瓦臺（韓國總統府）的官員表示，「我們早就清楚普廷會在這一次晚到，而他的晚到令人一點也不意外。」

綜合媒體報導，兩國首腦會談在俄羅斯海參崴（Vladivostok）所舉行，開始時間是週三下午1時，普廷這次遲到了34分鐘。這不是普丁第一次在國際會談的場合上遲到，2014年與德國聯邦總理梅克爾（Angela Merkel）會晤晚了4個小時，前年與日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）的會談也晚了2個小時，不只如此，普廷也曾讓朴槿惠等了1小時45分，這次普廷讓文在寅「只」等34分鐘，成了另一種焦點。

這場會談上文在寅告訴普廷「為了迫使北韓來到對話桌，務必加強聯合國制裁。」他們盼俄羅斯能好好配合，斷絕對北韓的石油供應。然而普廷表示，對平壤當局施壓行不通，斷絕石油供應甚至可能傷害到當地的平民、醫院，他補充道，俄國往北韓的石油出口一年只有4萬公噸，量非常少。普廷強調，制裁和施壓無法解決問題。