暴躁性格從小養成 金正恩竟對高中女友做這種事！

金正恩喜怒無常的性格從小就養成。（法新社）

2017-09-07 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩從小就壞？南韓前國家安全戰略研究所（INSS）主任、前李總統明博的前顧問南勝昱（Nam Sung-Wook）最近出書透露，金正恩性格從小就養成，青少年時期就已喜怒無常，曾對高中時的女友大發雷霆，現在各國領導人也已領教的這種突發性的「憤怒回應」。

綜合外媒報導，金正恩不斷用核武威脅各國，事實上這種狂躁性格從小就看得出端倪，對金氏王朝有深入研究的南勝昱表示，金正恩15歲時在瑞士伯爾尼曾交到小女友，當時他已學會抽菸，女友只是試圖勸他戒菸，不料卻遭到金正恩「憤怒」的回應，據稱他用惡毒的語言嚇到女友。

南勝昱進一步認為，「他（金正恩）所展示的這種粗暴的態度，讓我覺得一旦他成為這個國家的領袖，會使很多事情變得複雜。」他也表示，唯一解決北韓問題的方式就是將他「斬首」，「這是金正恩的狂野性格決定的。只要他還存在，問題就會存在。」

報導也提到，金正恩約12歲時就開始吸菸，在北韓吸菸是非常常見的，也成為該國家的主要死因之一。截至2010年，吸菸成為死亡率最高的主因。現年33歲的的金正恩仍吸菸，在不少照片他旁邊都定期出現水晶菸灰缸，最近一張照片他手中也握著香菸。