去北韓訪問做什麼？羅德曼：跟金正恩一起K歌滑雪

羅德曼表示，金正恩平易近人，面帶笑容，尤其是當他和家人在一起的時候，就和一般人沒兩樣。（美聯社）

2017-09-07 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國NBA名人堂球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）多次訪問北韓，最近他接受訪問，暢談與金正恩的友誼與去北韓做什麼，羅德曼說相信他與金正恩的特殊關係能給美國帶來和平。

綜合媒體報導，現年56歲的NBA名人堂球星羅德曼，6日接受英國獨立電視台《早安英國》（Good Morning Britain）的專訪，羅德曼說，他多次前往北韓訪問，並在2013年與同樣喜歡籃球的金正恩成了好朋友，每次去北韓基本上都跟金正恩在一起，他們一起做很多很酷的事。

羅德曼透露，他們一起唱卡拉OK、騎馬、滑雪，還一起逛街，彼此有說有笑，但基本上不談政治；羅德曼表示，金正恩平易近人，面帶笑容，尤其是當他和家人在一起的時候，就和一般人沒兩樣。

羅德曼指出，他並不是在幫金正恩還是北韓洗白「我只是想盡量讓大家和睦相處」，《早安英國》主持人甚至在訪問中請求羅德曼帶他去北韓，見見金正恩。

羅德曼說，他去北韓訪問與政治無關，只是單純在北韓推廣籃球運動，他認為：「在我看來，如果川普總統試著去接觸，很有可能與金正恩會面。」彼此可以進行某種形式的相互交談，不必非要像朋友那樣的交談，就是一個簡單的相互對話，羅德曼強調：「我想這會把門打開那麼一點點。」