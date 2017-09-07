響屁直播！ 氣象主播一「噗」而紅！

新聞主播以往給人專業的形象，然而再專業也抵不上自己身體誠實的「生理反應」。（圖擷自Reddit）

2017-09-07 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕新聞主播以往給人專業的形象，然而再專業也抵不上自己身體誠實的「生理反應」。WPMI-TV的首席氣象主播克里斯鄧恩（Chris Dunn），他在播報氣象時竟然忍不著放了一個響屁「噗」，他以為神不知鬼不覺的「排放」，然而卻被完整收音並「直播」出去，眾人撫掌大笑。

綜合媒體報導，氣象主播克里斯鄧恩（Chris Dunn）正報導著氣象「週六只有兩個地方會有這些現象，直到週日晚間五點以前情況都差不多，因此週末天氣大致上不錯...」，只見他的身軀突然往後移動，將屁股快速的抬起離開螢幕的視線，隨後暫停一刻，「噗」一個響屁就此傳播出去，放屁後，鄧恩保持鎮定，繼續報導。影片整段「排放」的時間不過一秒鐘，卻引來眾多人的點閱。

有人將這段有趣的一幕上傳至Snapchat和YouTube等社群平台。網友留言表示，「人總是為了出名找了一個不錯的方法...」、「還好不是水屁？！」、「旁邊收音效果真好！」、「看來南邊有高壓系統！」、「他真是個傳奇」；然而也有網友指出那個是鞋子踩到東西所發出的聲音。