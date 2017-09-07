IS德國正妹在伊拉克受審 德政府試圖引渡逃死刑

伊拉克光復摩蘇爾後，生擒了一名來自德國的16歲少女溫茲爾，據伊拉克法律，犯下與恐怖主義相關罪行，將會被判處死刑。（美聯社）

2017-09-07 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克成功光復第二大城摩蘇爾（Mosul）後，生擒了一名來自德國的16歲少女溫茲爾（Linda Wenzel），伊拉克司法機構正式對其展開審判，依伊拉克法律，犯下與恐怖主義相關罪行，將會被判處死刑，目前德國正循外交途徑，試圖將溫茲爾引渡回國受審。

綜合外媒報導，伊拉克司法機構已正式對在今年7月被捕的16歲少女溫茲爾啟動審判作業，目前德國外交官員正試圖與伊拉克當局交涉，希望能將包括溫茲爾在內，4名曾加入伊斯蘭國（IS）的德國籍女性引渡回國服刑，雖然她們可能得以逃過被處死的命運，但德國外交部官員透露，若罪名成立，溫茲爾也將在德國服刑10年。

不過根據伊拉克法律，未成年的嫌犯被判處死刑，也要到22歲時才可執行。

去年5月，當時15歲的溫茲爾在網路上認識一名IS聖戰士，經輾轉到伊拉克後與這名IS聖戰士結婚，她也被訓練成一名狙擊手，並被IS稱為「摩蘇爾正妹」（belle of Mosul），其丈夫在摩蘇爾之戰陣亡，她被生擒，還被遊街示眾。

溫茲爾先前曾在巴格達一座軍事營區的醫院接受訪問並表示，相當後悔加入伊斯蘭國，她說，「我只想要離開這裡、遠離戰爭，遠離許多武器與噪音，現在我只想回到家人身邊。」

溫茲爾被遊街示眾：