史上最強颶風艾瑪有伴 「3颶共舞」奇景過去7年首見

大西洋上目前有3個颶風同時存在，其中包括將於週末侵襲美國佛州的史上最強颶風「艾瑪」。（擷取自《商業內幕》）

2017-09-07 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕史上最強颶風艾瑪（Irma）已於當地時間6日上午侵襲加勒比海諸多島嶼，未來可能會在週末登陸美國佛羅里達州，在周邊各國均嚴陣以待之際，大西洋又有2個風暴升級為颶風，產生3颶共舞的奇景。

美國國家颶風中心（NHC）指出，大西洋上目前除怪獸級颶風艾瑪外，還有颶風「荷西（Jose）」 及颶風「卡蒂亞（Katia）」，雖然上述2颶風目前強度僅為1級，但形成不久仍持續增強中，未來有可能為周邊國家帶來災害。

根據《CNN》統計，上次出現大西洋上3個颶風同時存在要追溯至2010年，繼颶風艾瑪之後形成的荷西與卡蒂亞，分別在艾瑪與日前襲捲德州的颶風哈維相似的位置形成，不過《CNN》亦指出，這不代表它們會跟隨前述2個颶風當時移動的路徑，未來動向仍待密切觀察。

美國國家颶風中心預測，颶風艾瑪在通過加勒比海後，可能會於週末登陸佛州，對此，佛州州長史考特（Rick Scott）宣佈全州67郡進入緊急狀態，已動員100名國民警衛隊部署全州各地待命，另有7000名隊員將在颶風侵襲期間值勤。