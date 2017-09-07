捐精新形式 直接做愛授精懷孕！

許多男性在社群網路提供「自然授精」方式，與一般「人工授精」不同，直接與求精的女性床上大戰受孕。（法新社資料照）

2017-09-07 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕有些夫妻無法自然受孕，通常求助精子銀行，但現在網路上提供一個更便宜的方式，許多男性在社群網路提供「自然授精」方式，與一般「人工授精」不同，直接與求精的女性床上大戰受孕。

據《英國廣播公司》（BBC）的一部紀錄片顯示，一名匿名的男子表示，他已經在15年內成功製造59名孩子，但他的妻子對此事完全不知情，「這個秘密要一起帶進墳墓」。另一名已經當「種豬」5年的男子喬治（George）說，現今的人工受孕的收費太高，他想幫助需要的人，所以才成為一名自然捐精者，特別是女同性戀的伴侶，並只收取對方約30歐元（約新台幣1076元）的「車馬費」。

一個捐精者還透露了另類的捐精地點，「有時候是別人的家，有時是一間酒店，有時候是火車站、酒吧、麥當勞、咖啡店的廁所。」

資歷1年的捐精者傑森（Jason）指出，自然授精必須有不安全的性行為，但自然授精比起人工授精能夠懷孕更徹底。他描述第一次捐精的情形，「第一次捐精時對方沒有提供照片，但與她見面時，覺得對方非常漂亮，隨後就直接進入臥房，開始進行授精工作。」傑森不諱言，與漂亮的女性進行授精行為，是一種額外的福利。