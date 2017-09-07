與習近平談北韓後 川普：軍事非首選

2017-09-07 02:44

〔中央社〕美國總統川普今天與中國國家主席習近平通話後說，兩人談了45分鐘，非常「坦率有力」，儘管軍事行動不是美國首選，但美國不能忍受北韓的作為，相信習近平也百分百認同。

中國外交部稍早已發出川普與習近平通話的聲明，而川普上午與習近平通話後，他中午前往北達科他州參與稅改活動，在離開白宮前接受記者簡短詢問時，做上述表示。

另外，川普在空軍一號專機上指出，他和習近平聊了有45分鐘，習近平非常支持北韓去核化，兩人還聊了許多其他議題。

川普在離開白宮前說：「我們談得非常好，聊了好久，習主席願意做點事，讓我們看看他是否能處理，但美國不能忍受北韓的作為，『相信習主席也百分之百同意我的看法』，他也不想看到朝鮮半島的局勢如此發展，我們有非常、非常坦率且非常有力的通話。」

問及美國是否考慮軍事行動，川普除說「這當然不是我們的首選」，但又三度強調，將視情況進展，「讓我們靜觀其變」。

川普不久前才以「烈焰與怒火」說，威脅北韓領導人金正恩再挑釁將付出代價，更揚言「槍彈已上膛」，強調所有選項都在檯面上，不過，北韓並未因此改變行徑，除發射彈道飛彈飛越日本上空，日前更進行第六度核試驗，試爆氫彈。

而在與習近平通話後，川普改口說，軍事行動不是美國首選，但要視情況進展。