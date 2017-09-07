洛興雅危機 翁山蘇姬民主鬥士形象崩壞

2017-09-07 01:12

〔中央社〕翁山蘇姬一直是和平抗議人士的典範，堅持以非暴力手段推動緬甸的民主運動。但緬甸上月底爆發暴力衝突，導致15萬洛興雅穆斯林逃亡，她卻一直沒有作為，恐致多年完美形象崩壞。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，翁山蘇姬原本在全球舞台備受讚賞，獲頒諾貝爾和平獎，她遭拒絕接受她當選總統結果的軍政府軟禁15年，仍拒絕訴諸暴力，更贏得世人稱許。

不過，如今周遭地區抗議者焚燒這位民主偶像的芻像，因為緬甸軍方摧毀少數族裔洛興雅（Rohingya）穆斯林的土地，射殺平民，引發近15萬人的大逃亡潮，翁山蘇姬卻遲遲未採取行動。以佛教徒占多數的緬甸拒絕賦予洛興雅人公民身分。

雖然最近的暴力事件中，鎮壓洛興雅人的是軍方，但翁山蘇姬官方頭銜是國務資政，被視為緬甸實際領導人，而且據傳是總統的密友。

人權團體「鞏固人權」（Fortify Rights）創辦人史密斯（Matthew Smith）說：「這些是大型殺戮事件，而且目前正在發生，翁山蘇姬辦公室非但沒採取行動阻止，從某方面來講，他們還火上加油。」

翁山蘇姬父親翁山將軍領導緬甸脫離英國殖民統治獨立，而被尊稱國父。翁山蘇姬則在1991年被譽為「無權者的權力典範」，獲頒諾貝爾和平獎。翁山蘇姬曾贏得總統選舉，軍政府卻不承認選舉結果，而將她軟禁15 年，她因此無法出席諾貝爾和平獎頒獎典禮。

諷刺的是，2014年獲得諾貝爾獎的巴基斯坦少女馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai）呼籲同為和平獎得主的翁山蘇姬，譴責「緬甸洛興雅人受到的悲慘可恥待遇」。

翁山蘇姬顯然以為人權民主奮鬥為一生職志，卻在洛興雅危機上保持緘默，令她的支持者看了格外難過。但其實在最近的危機發生前，翁山蘇姬對於緬甸穆斯林問題就表現出窘迫不安態度。

翁山蘇姬2013年接受英國廣播公司新聞網（BBC News）電視訪問時，不認同將當時針對洛興雅人犯下的暴力行為描述為「種族清洗」。

她堅稱：「這正是世界必須瞭解的，不僅穆斯林這邊恐懼，佛教徒那邊也是一樣。」當時記者胡森（Mishal Husain）指出，暴力衝突對穆斯林影響極大，造成數萬人逃難。翁山蘇姬回答時卻隻字不提穆斯林。

「我認為有很多很多佛教徒也因為諸多原因離開，也有很多佛教徒在難民營。這是我們苦難的結果。我認為若生活在獨裁下多年，會學到無法相信他人。」

根據之後出版的一本書，翁山蘇姬後來提到這段專訪時說到：「沒人跟我說，會有一位穆斯林訪問我。」

依舊站在翁山蘇姬這方的人士辯說，即使她如今位高權重，她和在政府任職的文人夥伴並無法控制軍方，也不能干預軍隊的攻勢，像是若開邦激烈的戰事。

早在2011年，翁山蘇姬就因不願批評緬甸軍方而備受譴責，當時她的西方支持者聲稱，其實她也無法有太多作為，因為她身為反對黨成員，而且出面可能會破壞任何她追求政權的機會，這正是當時翁山蘇姬和她的政黨努力的目標。

但至少有部分西方人士的看法已經改變。華盛頓郵報（Washington Post）9月1日的社論質疑，「要求她登高一呼，領導緬甸脫離和洛興雅人日益激烈的暴力衝突」，是否期望太高。

華郵社論挖苦說：「她可能會想重讀她的諾貝爾獎致詞。」其中提到要「創造一個沒有人流離失所、無家可歸、陷於絕望的世界...每個角落都是真正庇護所的世界，人們將有自由和能力活在和平中」。

華郵社論指出：「這不是今日緬甸洛興雅人所處的世界。」

翁山蘇姬自8月25日暴力事件發生以來，到今天才對此事打破沈默，但仍將有關西部若開邦暴力事件的「大量錯誤訊息」歸咎「恐怖分子」，對洛興雅人大規模逃難的事卻隻字未提。翁山蘇姬辦公室張貼在臉書的聲明並引述她說，政府「已盡全力開始保護若開邦的所有人民」。

這和翁山蘇姬之前呼籲國家和諧形成明顯反差，尤其是她在1988年首次公開演說時呼籲「緬甸所有不同族群」團結一致的說法。

翁山蘇姬今年稍早接受BBC記者基恩（Fergal Keane）專訪時被問到，她是否認為西方人士錯看或曲解她，「像是期待你是甘地（Mahatma Gandhi）和德雷莎修女（Mother Theresa）的綜合體，或許還是其實你的決心和執著較像前英國首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）」。

翁山蘇姬說：「不是，我只是政治人物。我不像佘契爾夫人，另一方面，也不像德雷莎修女。我從來沒說我是。而甘地其實是非常精明的政治人物。」