護追夢人權益 紐約等州提訴訟

2017-09-07 00:38

〔中央社〕美國總統川普決定終止幼年隨成人非法入境的年輕人所享保護與福利，將遭受紐約等州法律挑戰。

紐約州檢察長辦公室發表聲明說，史奈德曼（Eric T.Schneiderman）檢察長將在下午2時15分（台北時間7 日凌晨2時15分）宣布，與多州共提訴訟案，以保護「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）的受益者。

華盛頓州檢察長佛格森（Bob Ferguson）也和州長英斯利（Jay Inslee）一同表示，他們將在今天稍後宣布提起訴訟。

紐約州檢察長辦公室則證實，華盛頓州參與了興訟行動。