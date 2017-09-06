Fed副主席費雪閃辭 宣稱是個人因素

美國聯準會副主席費雪向川普遞出辭職信，因個人因素將在任期屆滿前離職。（美聯社檔案照）

2017-09-06 23:30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國聯準會（Fed）副主席費雪（Stanley Fischer）向川普遞出辭職信，因個人因素將在任期未屆滿就離職；由於現任Fed主席葉倫任期也即將在明年2月到期，川普將必須重新思考他在Fed的人事布局。

現年73歲的費雪於2014年被美國前總統歐巴馬任命為Fed副主席，任期到2018年的6月；美國時間週三上午，在Fed公布的公開信件當中，費雪稱因「個人因素」向美國總統川普請辭，將在今年10月13日前後離職。

彭博報導指出，費雪辭職後，川普可能有更大空間決定Fed人事。雖然川普曾公開表示考慮重新提名葉倫，但先前也有報導指出，白宮考慮讓現任白宮國家經濟會議（NEC）主席寇恩擔任新的Fed主席。

費雪於1970至1980年代擔任美國麻省理工學院教授，許多國際經濟政策決策者皆是他的學生，包括Fed前主席柏南克、歐洲央行總裁德拉吉、美國前財長薩默斯等人；2005年至2013年費雪曾出任以色列央行總裁，並先後於世界銀行、國際貨幣基金（IMF）及花旗集團任職。