中國提議反恐聯合軍事訓練 菲律賓：非常歡迎

2017-09-06 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕隨著恐怖主義活動的擴張，反恐早已超越國界，成為全世界國家政府必須共同正視的問題。菲律賓軍方公共關係處處長阿雷巴洛（Edgard Arevalo）今（6）日表示，中國有意與菲律賓合作共同反恐。

綜合外媒報導，阿雷巴洛今天在記者會上表示，中國大使趙鑒華提議中菲雙方部隊進行聯合軍事訓練，特別是反恐領域。阿雷巴洛說：「反恐不分國家、不分政府，團結對於反恐來說特別重要。」另外，參謀總長安紐（Eduardo Año）也提及，中菲以交換情資與其他管道進行反恐合作。阿雷巴洛對此表示歡迎，但確切的合作時間尚未訂出。

中國昨（5）日除了捐贈500萬披索（約新台幣337萬元）給菲律賓三軍總部，藉以表達協助菲律賓反恐的立場之外，阿雷巴洛今天也說，中國將再送3000把步槍及其他武器給菲律賓軍方，這些武器估計9月底會運抵菲國。

菲律賓軍方自5月23日起就與恐怖組織馬巫德集團（Maute）在南部的馬拉威市（Marawi）作戰，目前造成649名恐怖份子死亡、145名菲律賓軍警死亡，另有45名平民遭到恐怖份子殺害。阿雷巴洛對此表示，圍剿很快就會結束，馬拉威市也已經部分恢復正常，目前全市已有12間學校重新開始上課。