緬甸首都、仰光等大城市 發布恐攻預警

2017-09-06 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方和政府今（6）日發布恐怖攻擊預警，指若開邦的ARSA恐怖分子可能在首都奈比多、仰光、曼德勒等城市發動炸彈襲擊行動。

綜合媒體報導，緬甸政府通告指出，「有消息說，部分極端恐怖分子企圖在奈比多、仰光和曼德勒等大城市製造爆炸襲擊，旨在引起國際關注。」各安全部們正採取措施，維護安全穩定，並向因恐攻而轉移的民眾提供緊急援助。

緬甸當局還表示，緬甸有些人在4個月前被派往另一個國家學習恐怖主義課程，現在這些人成了製作簡易炸彈的專家。據報，這些人準備在緬甸主要大城發動攻擊，包括奈比多、仰光和曼德勒等。

《中央社》指出，我國駐緬甸代表處已經將這項訊息回報外交部，建議發布旅遊警示，同時提醒在緬甸的國人和台商注意自身安全。根據仰光當地媒體發出的緊急通告，包括重要的觀光景點、大金塔和機場等地點，都要特別注意防範。

居住在緬甸西部若開邦的羅興雅人，是以穆斯林為主的群體，被緬甸認為是來自孟加拉的非法移民。當局長期打壓這群穆斯林，當地的佛教徒更數次與之發生衝突，造成多人死傷。

8月25日，一群羅興雅好戰分子在緬甸若開邦對緬甸警察哨所發動攻擊，緬甸軍警予以還擊，造成逾百人死傷和超過14萬人離開若開邦逃到孟加拉，引發國際關注。這一批好戰分子自稱是若開邦羅興雅救世軍（Arakan Rohingya Salvation Army），緬甸政府稱之為ARSA。