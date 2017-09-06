東歐控難民配額不合法 歐洲法院駁回

2017-09-06 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕隨著難民的湧入，歐洲的難民政策也在內部造成分歧，先前匈牙利與斯洛伐克不滿歐盟的配額制度，認為製定程序不合法，一狀告上歐洲法院，意圖推翻這個配額制度；結果9月6日被歐洲法院駁回，法院認為該制度的制定一切合法且合理。

《德國之聲》報導，匈牙利與斯洛伐克認為不合程序的制度，就是指2015年9月歐盟理事會決定的分配難民新制度，其中規定，會根據歐盟各成員國的人口數與經濟規模分配抵達歐洲的難民。

但這個計畫窒礙難行，本來應該以此計畫分配完成12萬難民，實際上僅分配2萬多而已，許多東歐國家相當排斥，設法拖延接收難民，波蘭與匈牙利一個難民都沒收，而斯洛伐克收留12名難民，捷克也僅收12名。

根據分配，匈牙利應當要收1294名難民，而斯洛伐克要收902人。

匈牙利與斯洛伐克認為這個決定侵犯了國家主權，不能只以多數決通過，應當要全票贊成才行；但法院認為，歐盟難民分配制度是為了減輕希臘與義大利等外圍國家的壓力；根據《里斯本條約》，也授權歐盟機構「用任何必要的臨時手段，以讓難民問題的到迅速與有效的危機反應。」

而這個裁定也讓之前在難民問題採強硬態度的匈牙利、斯洛伐克、捷克、波蘭等4國必須遵守難民分配的規定，否則會被歐盟執委會依法進行違約訴訟，可能被處以高額罰款。