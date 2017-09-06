巴西前部長貪汙 搜出滿屋鈔票讓警方數到手抽筋

巴西警方週一在薩爾瓦多市1間公寓套房中，搜出一箱箱大筆的鈔票，據信這間是利馬使用過的公寓。（歐新社）

2017-09-06 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕巴西前部長貪汙鈔票竟多到警方一時之間數不完！巴西警方週一（4日）在東北部薩爾瓦多市（Salvador）1間公寓套房中，搜出一箱箱裝滿大筆鈔票的行李箱，由於數目太龐大，警方光是粗略估計總金額就花費數小時，推測這筆錢應該與涉貪的前任部長利馬（Geddel Vieira Lima）脫不了關係。

綜合外媒報導，利馬曾是現任總統泰梅爾（Michel Temer）的高階幕僚，曾任部長，但因貪污醜聞於2016年11月辭職，直到今年7月因貪汙遭到逮捕和軟禁。

巴西警方在調查國營巴西聯邦儲蓄銀行（Caixa Economica Federal）詐欺案時，也發現在總統羅賽芙（Dilma Rousseff）任內，利馬曾在銀行內任職。

警方在這間公寓中發現許多裝滿鈔票的行李箱，晚間動員了7部點鈔機清點。巴西警方表示，目前已經清點出超過3300萬巴西里奧（reais，約3.1億台幣），但這只是一部分，整個清點流程估計要花整晚才能完成。而搜出鈔票的地點，據信是利馬使用過的公寓。

巴西中間偏右的執政黨近日傳出諸多醜聞，除了前高級幕僚利馬的貪汙案外，兩位前總統羅賽芙與魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也遭控告涉嫌從國營石油「巴西石油公司」（Petrobras）榨取不義之財。