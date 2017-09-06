時尚鼓吹「骨感美」 法國立法要求健康證明

2017-09-06 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕很多法國時尚品牌遭批藉此鼓吹「骨感美」，鼓勵旗下模特兒在飲食上刻意失調，好讓瘦到皮包骨的模特兒在視覺上符合要求。法國5月通過新法，要求模特兒必須提供醫生開立的健康證明，業者強調，他們的規定將比法規更嚴。

據英國「每日郵報」報導，由於法國時尚圈鼓催「骨感美」的情況盛行，法國當局於今年5月通過新法，規定模特兒必須提供醫生開立的健康證明，並且禁止雇用16歲以下的女童拍攝成人照片或出席活動。

旗下擁有數十個精品品牌的法國控股公司悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）和開雲集團（Kering）表示，他們的規定將比法規更加嚴格，並且只選用適合穿法國尺碼34號（相當於XXS）以上和44號以上服裝的女模和男模。

旗下擁有古馳（Gucci）、聖羅蘭（Saint Laurent）等知名品牌的開雲集團董事長皮諾特（Francois-Henri Pinault）發表聲明表示，尊重全體女性的尊嚴一直是他的個人承諾，也是開雲集團的首要之務。希望能帶動整個時尚產業跟進，讓模特兒的工作環境能有別於以往。

除了年齡和大小的規定外，法規還包括其他措施，如禁止18歲以下的模特兒飲用酒精飲料，並確保他們在任何時候都有監護人或伴侶在旁。