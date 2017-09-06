美女聲優P出超細腰線 網友抓包：時空都扭曲了

眼尖的日本網友發現，人氣女聲優「悠木碧」在活動照片中的身材有經過修圖，合照的背景整個修到往內凹。（圖擷自推特）

2017-09-06 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣女聲優「悠木碧」日前在推特貼出幾張活動照片，卻被網友抓包超細腰線是「P出來（修圖）」的，還笑她修圖修到「時空扭曲」，事後她也大方在推特發文致歉，笑稱之後一定會乖乖減肥，讓網友開玩笑的說「是胸部太大的問題啦！不要減啊」

身高僅145公分的悠木碧長相甜美可愛，日前她在推特PO出幾張參加《光之美少女》活動的照片，看上去十分俏皮可愛，引發不少網友關注，但有眼尖的日本網友發現，她在照片中的身材有經過修圖，合照的背景整個修到往內凹，讓網友笑說竟修到出現「神秘的時空扭曲」。

得知修圖被抓包後，悠木碧也隨即在推特發文致歉，表示自己覺得變胖了，一時鬼迷心竅才會修圖，沒想到竟連時空都扭曲了，實在非常抱歉，文末還貼出跪地致歉的符號，並承諾自己會好好減肥。不過這番發文也讓粉絲紛紛貼心留言叫她不用減肥，笑指「這樣很可愛啊」、「多運動就好，節食對身體不好喔！」、「不要刻意減肥壞了身子」，甚至還有人開玩笑說，「是胸部太大的問題啦！不要減啊」。