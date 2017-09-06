311核災後6年半 日本福島居民6成沒工作

日本最近一份調查發現，福島災區居民約有6成沒有工作。圖為今年311，日人為罹難者哀悼。（歐新社）

2017-09-06 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕2011年3月11日的日本福島核電廠事故，發生至今即將邁入6年半，最近一份調查發現，約6成災區居民沒有工作。

據日本放送協會（NHK）報導，福島大學和立命館大學的相關領域專家共同組成研究小組，對整個福島縣除廣野町以外的7町進行問卷調查。結果發現，災區居民約6成都沒有工作。

研究小組於今年2月郵寄問卷給原籍在這7個町的2萬6582戶家庭，回收了約40%的有效問卷。問卷中發現，目前有正職工作的占20.6%、派遣人員與打工者占7.8%，而沒有工作的人高達55.5%。尤其15歲到64歲的工作年齡人口之中無職的人，比起事故發生前的10.3%多了超過3倍以上。

對於問卷中「想不想回到故鄉」這個問題的答案，「最近」或「將來」想回去的人約17.1%，「不想回去」、「不會回去」的人卻高達58.8%，尤其離事故發生的第一核電廠最近，本來就被判定為「要回去很困難」區域的大熊町與雙葉町，不願回去比例更高達70.6與69.7%。

住宅部分，買房子或房子再建的人有44.8%、住或考慮住在臨時房屋的有24.5%，住在災害公營房屋的則有7.9%。對於「健康/看護」、「生活開銷」等感到頭痛的人也很多，而「與周圍的人際關係」感到有困難的更是逐年上升，比例達34.9%。

研究小組的成員之一、立命館大學教授丹波史紀准提到：「比起事件給予的賠償金，非經濟性的補償譬如協助居民就業、依據每個人不同的需求給與相對應的幫助更重要。」