中國幸福城市排行 小城秒殺「超一線城市」

根據報告，幸福感指數較高的前6名城市全部都是小城，第1名是四川瀘州。（圖取自中國新聞網）

2017-09-06 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國清華大學近日發布2016年度《幸福中國白皮書》，在幸福城市排行榜中，前三甲分別是四川瀘州、新疆和田，以及安徽銅陵，「超一線城市」北京上海等全部被秒殺，排在百名以外。

中國媒體報導，中國清大幸福科技實驗室發布的《幸福中國白皮書》，透過收集各地民眾社群媒體上的訊息，關注其表現出的情緒，從快樂、投入、關愛、意義和成就等5方面，統計正向詞和負向詞出現的總數比值，再進行加分總計得出幸福指數。

根據報告，幸福感指數較高的前6名城市全部都是小城，第1名是四川瀘州，位處長江和沱江交匯處，是中國著名的酒城；第2名是新疆和田，是絲綢之路上的絹都；第3名則是安徽銅陵，一座新興的工貿港口城市。

第4名至第6名依序是黑龍江鶴崗、河南安陽和安徽黃山，而中國所謂的「超一線城市」北京、上海、廣州、深圳，則排名273、188、155、111。總體而言，中國東南地區的幸福指出明顯高於其他地區。

幸福科技實驗室發現，幸福指數與人均GDP呈現倒U型，對於經濟仍不發達地區，經濟越發展，幸福指數越高，但在人均GDP達到每年4萬5000人民幣（約20萬新台幣）後，指數反而隨人均GDP增加而減少。