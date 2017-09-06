羅興亞人遭屠殺 翁山蘇姬打破沉默卻說是謠言

翁山蘇姬對羅興亞人所受的迫害不聞不問，遭到國際社會痛轟。（資料照，法新社）

2017-09-06 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸長期打壓信仰伊斯蘭教的羅興亞人，除了拒絕承認其公民身分，甚至以打擊恐怖主義為由，派遣大批軍隊前往鄰近孟加拉的若開邦進行鎮壓。自8月25日以來，已經有超過12萬名羅興亞人流離失所並逃往孟加拉，而緬甸外交部長暨國務資政翁山蘇姬由於對於迫害卻選擇保持沉默，因此飽受國際社會批評。

綜合媒體報導，翁山蘇姬由於對羅興亞人所受的迫害隻字未提，受到聯合國、中東與東南亞國協的重重施壓。如聯合國秘書長安東尼歐．古特瑞斯（Antonio Guterres）昨日就對安理會表示，「羅興亞人的苦難以及未解困境已惡化太久，無疑成為造成區域不穩定的因素」，呼籲安理會對緬甸施壓，他罕見地寫信給安理會15個成員國表達擔憂。

東南亞國協也跟進開砲，如馬來西亞外交部長阿尼法．阿曼譴責緬甸：「長年對羅興亞人的暴力與差別對待所造成的問題，應該帶到更大的國際場合（來檢視）」。而中東國家如土耳其，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨日與翁山蘇姬通電，艾爾段曾催促各國領導人採取更多行動，以幫助正遭到種族清洗迫害的羅興亞人。而土耳其副總理希姆塞克日前也在推特分享多張羅興亞人遭殺戮的照片。

然而，翁山蘇姬辦公室於臉書發表聲明，引述翁山蘇姬的發言指出，政府「已盡全力開始保護若開邦的所有人民」，並警告那些可能破壞緬甸與其他國家關係的「不實資訊」。翁山蘇姬表示：「使副總理信以為真的那種不實資訊，不過是大規模不實資訊的冰山一角，累積起來會造成許多國家之間的問題，其目的在於助長恐怖份子的利益。」