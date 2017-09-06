冰島擬修法 限制中國買家購地

冰島政府準備緊縮法律，限制外國人持有冰島土地，此舉是為了防止中國投資人在知名景點購買土地，興建度假旅館。圖為冰島Hveragerdi 溫泉。（法新社）

2017-09-06 17:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國買家惹人厭！根據彭博報導，冰島政府準備緊縮法律，限制外國人持有冰島土地，此舉是為了防止中國投資人在知名景點購買土地、興建度假旅館。

冰島因接近北極圈，吸引外國觀光客大量湧入，看好該國觀光前景，一不知名的中國企業家試圖購買12平方公里土地，並在冰島著名景點「黃金環」（Golden Circle）島內興建度假旅館，引起冰島人反彈，促使冰島政府準備緊縮法律，限制外國人擁有冰島土地資產。

冰島司法部長安德森（Sigridur Andersen）表示：「我們已收到越來越多外國人為了購買土地而提出的豁免請求。」安德森指出，在此同時，司法部也面臨政府內部和反對黨要求修法的呼聲，在本屆國會任期內，司法部將提出一份草案。

根據冰島現行法律，只有冰島國民、歐洲經濟區的公民、或定居冰島至少5年的外國人才能購買冰島土地，爭議的焦點在於其中一項條文規定，司法部可針對上述規定給予豁免。

這個不知名中國企業家鎖定的土地叫價1140萬美元，位於冰島首都雷克亞未克東方97公里處，靠近冰島知名的Geyser & Gullfoss黃金瀑布。

觀光是冰島最大的出口產業，由於冰島房地產市場欣欣向榮，房價在2009年12月至今年7月之間大漲54.6%，使得外國投資人對冰島土地的興趣升高。

冰島中國貿易委員會的主管史蒂芬森（Olafur Stephen）表示，中國投資人對冰島的興趣只會越來越高。

中國中坤集團董事長黃怒波2011年11月計畫購買冰島300平方公里土地，占冰島0.3%的面積，並投資1億美元興建五星級酒店，但冰島國內傳出反對聲浪，認為此舉可能讓北京方面在北大西洋獲得戰略立足點，冰島內政部後來拒絕黃怒波的申請。