用廢棄離合器打造出金屬魔獸 來看「Man爆」的英國藝術家

這隻精雕細琢的龍完全以廢棄金屬打造而成。（授權：Alan Williams）

2017-09-06 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕在你的心目中廢棄的鐵錐、車鍊、離合器與鉗子，除了丟棄、回收還有什麼用途呢？來自英國的藝術家Alan Williams不僅用一雙巧手為這些金屬賦予全新生命，更將它們加以組合打造成全新的藝術品。

Alan Williams表示，自幼便喜歡改造舊玩具，而這項習慣也成為了現在的啟蒙，雖然在蒐集這些廢材之後，光是要將它們重新打磨、熔化、塑形，就要耗費許多力氣與時間，但當這些素材重新組合變成另一項藝術品時，所帶來的成就感卻是無法比擬的。



▲看起來仿佛有生命的燈籠魚。（授權：Alan Williams）

從Alan Williams的作品中不難發現，他的創作總是帶了一些神祕色彩，不管是深海生物還是展開雙翼的龍，不僅讓人驚嘆其細膩程度，也好奇他的靈感從何而來。對此他表示，成長過程中對於異形與未知的生物就感到著迷，而瑞士藝術家H. R. Giger對他的影響更是深遠，也因此現在的創作多半以此為基礎。

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