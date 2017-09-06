17歲創業、擁逾300員工 「未來馬雲」遭爆「抄襲」起家

現年17歲的李昕澤被稱作「未來馬雲」。（擷取自微博）

2017-09-06 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕年僅17歲、有「未來馬雲」之稱的李昕澤，因小米創辦人雷軍發布的一則貼文而一夕爆紅。李所創立的洛陽崇才網路科技公司目前旗下有300多名員工，不過近日卻遭人爆料涉嫌抄襲，還被原作者批評簡直是「赤裸裸的複製」。

綜合中媒報導，號稱「中國首位00後CEO」的創業者李昕澤，最近因一張影片擷圖在網路上爆紅，他的一句話「可能一些3、40歲老一輩的企業家，就沒辦法了解網際網路」，引起輿論熱議，連小米創辦人雷軍都評論「身為老老老一輩企業家，我覺得亞歷山大（壓力山大），長江後浪推前浪，世界未來一定屬於00後，加油！」

不過，頂著媒體光環的李昕澤，近日被人爆出涉嫌抄襲GitHub上的開源項目，原作者貼出照片指出，自己這款開源項目「貓桌面（Mr.Cat）」是一款電視桌布項目，早在2016年5月27日就已上線，而李昕澤創辦的崇才公司，最近開發的智慧型電視桌布公布畫面中，竟與「貓桌布」一模一樣，連圖都沒換，令原作者痛批道「連素材圖都不會換，連抄襲都不夠格，簡直是赤裸裸的複製」。

對此，李昕澤接受《中國青年報》專訪時坦承確有使用原作者的部分源碼，強調對方當時有授權其使用，他堅稱授權的部分有聊天記錄做為證據，表示自己「現在正在翻聊天紀錄」，不過怎麼找都找不到的他，隨後表示是因為手機更換的緣故，才遺失了載有原作者授權的聊天紀錄。

此為原作者設計開發的「貓桌面」。（擷取自微博）