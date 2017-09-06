情蒐、撤僑？ 美國派遣CIA與國安局成員前往南韓

傳出美國政府派遣CIA與NSA成員前往韓國，是為了檢核在韓美籍人士的撤離計畫。（資料圖 美聯社）

2017-09-06 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日進行第六次核試，美日韓已達成共識，表示要給北韓最嚴厲的制裁。而美國政府今（6）日也派遣了數十名中情局（CIA）與國安局（NSA）的成員前往南韓，將對於北韓的動向與南韓政府的未來方針進行情蒐工作，也傳出此舉是為了檢核在韓美籍人士的撤離計畫。

據《韓聯社》報導，自北韓上個月恐嚇要攻擊美國關島，並試射中距離彈道飛彈「火星14型」後，美國即要求此兩大情報部門派人前往南韓。而在北韓進行核試後，美國今日再度增派CIA與NSA的成員前往南韓，而成員中不只有負責朝鮮半島關係的要員，其他如負責東亞與太平洋相關的成員也獲令前往。

目前南韓約有20萬名美國人滯留，據傳這些國安人員前往南韓，主要任務是要檢核在韓美軍與美國公民的撤離計畫。但這樣的動作也被批評是煽動不必要的危機感。另外，CIA在今年為了應對北韓的核武威脅，特別成立了新單位「韓國任務中心（Korea Mission Center）」，並招兵買馬情蒐與分析人員。該中心負責蒐集北韓核武、彈道飛彈、軍隊動向，以及南韓國防改革與戰略變化等情報，並向美國政府提出報告書。