飛進史上第2大颶風「艾瑪」 直擊恐怖颱風眼中的寧靜

NOAA派出飛機駛入艾瑪颶風雲系中，直擊巨大颱風眼內部的寧靜。（擷取自NOAA官方推特）

2017-09-06 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕重創美國德州的颶風哈維前腳剛走，被形容為怪獸的5級颶風艾瑪（Irma）後腳又到，以大西洋史上第2大颶風之姿，朝著美國佛羅里達州直撲而來。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）5日派飛機駛入艾瑪颶風雲系中，一賭這巨大颱風眼的廬山真面目。

颶風艾瑪被形容為大西洋10年來最強的颶風，美國國家颶風中心（NHC）5日亦將其提升至「極度危險」等級的5級颶風，最高風速每小時達300公里，已並列大西洋有史以來第2大颶風。氣象研究機構指出，艾瑪與之前帶給美國德州嚴重洪災的哈維不同，前者挾帶超高風速及龐大雲系，若直撲美國重要城市恐帶來更嚴重的財物損失及造成數千人喪生。

中央氣象局技術中心主任鄭明典稍早在臉書PO文指出，NOAA派出的飛機駛進颱風眼後，被環繞的眼牆雲系包圍，而颱風眼中只有低雲在海面上飄動，「感覺上就像身處於一個競技場中央，周圍是高高的看台」。

據悉，艾瑪目前位置在加勒比海上，預計當地時間週3（6日）將登陸中美洲島國安巴（Antigua and Barbuda），接著可能會朝海地及美國佛羅里達州前進。對此，佛州已宣布進入緊急狀態，州長更下令動員國民警衛軍在全洲各地戒備，官員也準備好進行民眾撤離等任務。

相關影音：