飛進史上第2大颶風「艾瑪」 直擊恐怖颱風眼中的寧靜

〔即時新聞/綜合報導〕重創美國德州的颶風哈維前腳剛走,被形容為怪獸的5級颶風艾瑪(Irma)後腳又到,以大西洋史上第2大颶風之姿,朝著美國佛羅里達州直撲而來。美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)5日派飛機駛入艾瑪颶風雲系中,一賭這巨大颱風眼的廬山真面目。

颶風艾瑪被形容為大西洋10年來最強的颶風,美國國家颶風中心(NHC)5日亦將其提升至「極度危險」等級的5級颶風,最高風速每小時達300公里,已並列大西洋有史以來第2大颶風。氣象研究機構指出,艾瑪與之前帶給美國德州嚴重洪災的哈維不同,前者挾帶超高風速及龐大雲系,若直撲美國重要城市恐帶來更嚴重的財物損失及造成數千人喪生。

中央氣象局技術中心主任鄭明典稍早在臉書PO文指出,NOAA派出的飛機駛進颱風眼後,被環繞的眼牆雲系包圍,而颱風眼中只有低雲在海面上飄動,「感覺上就像身處於一個競技場中央,周圍是高高的看台」。

據悉,艾瑪目前位置在加勒比海上,預計當地時間週3(6日)將登陸中美洲島國安巴(Antigua and Barbuda),接著可能會朝海地及美國佛羅里達州前進。對此,佛州已宣布進入緊急狀態,州長更下令動員國民警衛軍在全洲各地戒備,官員也準備好進行民眾撤離等任務。

Video of a flight through the eye of #Irma on #NOAA42. Flights on both the WP-3D Orion and G-IV #NOAA49 continue. Credit Nick Underwood/NOAA pic.twitter.com/9ini4bOnYF